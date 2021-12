Marie Födinger verpasste Stockerlplatz nur knapp

Bei den Österreichischen Meisterschaften im Eiskunstlauf, die kürzlich in Graz stattfanden, wurden auch die Titel in der Altersklasse "Schüler" (bis 15 Jahre) vergeben. Der Eislaufverein Gmunden war in dieser Kategorie mit drei Läuferinnen vertreten. Alle drei hatten sich nach knapp zuvor überstandenen Krankheiten nur kurz auf den Wettkampf vorbereiten können, sodass die Teilnahme bis zuletzt unsicher war. Umso erfreulicher war das ausgezeichnete Abschneiden von Marie Födinger (11), die sich mit einer tollen Kür den fünften Platz erkämpfte. "Leider wurde ein Element nicht gewertet, wodurch sie ganz knapp die Kaderpunkte und möglicherweise auch Bronze verpasst hat", berichtet Doris Einschwanger, Pressesprecherin beim Union Eislaufverein Gmunden.

Anna Födinger (13) und Leonore Hessenberger (11) präsentierten sich gut und erzielten persönliche Punktebestleistungen.