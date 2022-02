Marie Födinger (11) ist Schüler-Landesmeisterin

Bei den Landesmeisterschaften im Eiskunstlauf für die Länder Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich, die am Wochenende in Gmunden über die Bühne gingen, räumte der Union Eislaufverein Gmunden groß ab. Marie Födinger holte sich mit einer überragenden Leistung den OÖ Schülertitel. Die Gmundnerin gewann mit großem Vorsprung den Gesamtbewerb der drei Bundesländer in der Schülerklasse und somit auch Gold in der LM-Wertung.

Für die Union Gmunden gab es sieben weitere Medaillen.