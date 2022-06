Mann stürzte nach Feier vom 2. Stock in die Tiefe

Der 48-Jährige besuchte am Pfingstsonntag mit seiner Frau eine private Feier. Gegen 22 Uhr kamen die beiden wieder nach Hause und beschlossen, den Abend auf ihrem Balkon im 2. Obergeschoss ausklingen zu lassen. Gegen 23 Uhr verließ die 49-jährige Ehefrau den Balkon und ging ins Bett. Ihr Mann blieb noch allein am Balkon. Um 23.40 Uhr hörte die im Erdgeschoss wohnende Mutter des Mannes ein lautes, dumpfes Geräusch im Bereich ihrer Terrasse. Sie sah nach und fand ihren verletzten Sohn. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 48-Jährige in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert.