Mann stürzte beim Möbelschleppen in Schacht

Zum Unfall kam es gegen 17.50 Uhr. Der Mann schleppte mit drei weiteren Personen Möbel in ein Haus, wie die Polizei schilderte. Als er gerade eine Kommode durch die Garage zu einem Schacht trug, stolperte er. Er stürzte in den Schacht, der in das Untergeschoß führt. Unten schlug er mit der Schulter auf dem Betonboden auf und wurde schwer verletzt. Der Mann musste von der Feuerwehr geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht werden.