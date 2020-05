Mann stürzte bei Geburtstagsfeier zweieinhalb Meter ab

So hat sich ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck das Ende seiner Geburtstagsfeier sicherlich nicht vorgestellt: Der Mann hatte am Freitag vier Freunde in sein Wohnhaus eingeladen. Die Männer feierten auf der Terrasse im ersten Stock, entschlossen sich aber gegen ein Uhr nachts, die Party in den Wintergarten zu verlegen, da es zu regnen begann.

Dabei verlor sein 58-Jähriger das Gleichgewicht und stürzte durch ein provisorisches Holzgeländer etwa 2,60 Meter in die Tiefe. Er schlug auf dem Kiesboden auf und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung den Mann in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg.

