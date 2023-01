Mann lag seit Tagen in seiner Wohnung – Polizisten fanden ihn lebend

Der 61-jährige hatte seit dem Neujahrstag nichts mehr von seinem Schwager gehört und war zunehmend besorgt. Am Donnerstag alarmierte er zwei Polizisten. Diese kamen zum Haus des Mannes, um nachzusehen. Der 61-Jährige schlug von außen ein Fenster ein, um den Polizisten Zugang zu verschaffen. Sämtliche Räume waren verlassen – bis auf das verschlossene Schlafzimmer. Einer der beiden Polizisten trat es ein. Der 56-Jährige lag röchelnd am Boden; der zweite Polizist alarmierte sofort die Rettung und den Notarzt. Der Mann wurde in das Krankenhaus gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper