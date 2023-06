Mann in Ebensee durch hochschnellenden Baum verletzt

Windschäden in einem Waldstück wollten ein 49-Jähriger und ein 51-Jähriger, beide erfahrene Waldarbeiter, am Donnerstagvormittag oberhalb der Offenseestraße in Ebensee aufarbeiten, als es zu dem Unfall kam: Der 49-Jährige schnitt eine Fichte um, die sich bei Sturm mit einer Buche verkeilt hatte. Der 51-Jährige stand zehn Meter entfernt, um nicht von einem der umfallenden Bäume getroffen zu werden. Die gefällten Bäume stürzten auch genau in den vorgesehenen Bereich, dort jedoch lag ein alter, dürrer Baum. Der schnellte beim Fall der Bäume auf und traf den 51-Jährigen am rechten Oberarm. Der Mann aus dem Bezirk Gmunden sackte zusammen und wurde von seinem Arbeitskollegen erstversorgt, ehe er mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde.

