Mann geriet mit Hand in Holzspalter

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr, berichtete die Polizei. Ein Holzpflock hatte sich in der oberen Schneide des Spalters verkeilt und war mit diesem nach oben gefahren. Der 83-Jährige versuchte daraufhin den Holzpflock von der Schneide zu entfernen. Dabei geriet er jedoch an den Auslöser. Der Spalter setzte sich sofort mit dem Pflock nach unten und die Finger des Mannes wurden eingeklemmt. Durch sein lautes Schreien bemerkten seine Frau und sein Sohn den Unfall. Der Verletzte musste vom Notarzt erstversorgt und in das UKH nach Salzburg geflogen werden.