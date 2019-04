Mann fiel aus fünf Metern Höhe vom Balkon

OBERHOFEN. Ein 34-jähriger polnischer Staatsangehöriger stürzte am 27. April 2019 gegen 17:35 Uhr über ein mit einem metallenen Balkongeländer gesicherten Balkon 5,2 Meter in die Tiefe und schlug dabei auf Waschbetonplatten am Boden auf.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Den Sturz beobachtete niemand. Der Pole hielt sich mit fünf weiteren polnischen Arbeitern in seiner Arbeiterwohnung in Oberhofen am Irrsee auf. Die Personen in der Wohnung spielten ein Videospiel am Fernseher, so dass der Sturz auch akustisch nicht wahrgenommen wurde. Erst als einer nach dem 34-Jährigen sah und ihn nicht am Balkon finden konnte, schaute er nach unten und sah dort den Verunglückten. Von den Kollegen des 34-Jährigen wurde daraufhin der Notruf verständigt.

Eine erste Befragung ergab, dass sich die Arbeiter ab ca. 15 Uhr trafen, alkoholische Getränke konsumierten und dabei spielten. Der Verunglückte, der normalerweise Nichtraucher ist, rauchte eine Zigarette. Daraufhin wurde ihm übel und er ruhte sich auf einem Stuhl am Balkon aus. Wie es dann zu dem Sturz gekommen ist, konnte sich niemand erklären. Der 34-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber C6 in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema