Mann bei Sturz in Künette verletzt

Ein Mann aus Linz übersah gegen 11:45 Uhr in der Ortschaft Seefeld, Gemeinde Steinbach am Attersee, eine etwa 80 cm breite und ein Meter tiefe Künette. Diese war nur mit fünf kleinen Absperrhüten abgesichert. Der Mann wollte zu einem Abfallcontainer gelangen. Er wurde verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.