Mann bei Ski-Unfall verletzt - Zeugenaufruf

Ein 43-Jähriger Innviertler war im Skigebiet Dachstein-West unterwegs, als es gegen 11.30 Uhr zum Unfall kam: Ein etwa zehnjähriger Bub fuhr über die Skier des 43-Jährigen, als ihn dieser überholen wollte. Der Mann konnte sich noch kurz auf den Skiern halten, jedoch öffnete sich die Skibindung, er stürzte schwer und blieb am Pistenrand liegen. Er wurde am Oberschenkel und der Schulter schwer verletzt, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte.

Die Angehörigen des Verletzten leisteten sofort Erste Hilfe. Die Mutter des Buben sprach noch über den Vorfall mit der Familie, entfernte sich dann aber mit ihrem Kind von der Unfallstelle, ohne die Personalien auszutauschen. Mehrere Skifahrer bemerkten den Unfall und verständigten an der Talstation die Pistenrettung. Diese holte den Mann mittels Ski-Doo und transportierte ihn ins Tal, wo er dem Roten Kreuz übergeben wurde, die ihn in das Krankenhaus einlieferten.

Personenbeschreibung: Der Bub dürfte laut Polizei Brillenträger sein und trug eine blau gemusterte Skijacke. Die Mutter trug eine rote Skijacke und sprach mit hochdeutschem Akzent. Die Frau wird gebeten, sich bei der Polizei unter 059133/4102 zu melden. Die Polizei bittet unter dieser Nummer auch Zeugen um Hinweise.