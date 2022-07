Mann bedrohte Jugendliche mit Messer

Er habe dieses aus dem Hosenbund gezogen und Stichbewegung in Richtung der Gruppe gemacht, berichtete die Polizei am Freitag. Im Anschluss sei er geflüchtet und habe das Messer in einem Waldstück weggeworfen. Die Beamten forschten den Angreifer noch am Donnerstag aus und nahmen ihn fest.

Dem Messerangriff war eine Auseinandersetzung in einem Einkaufszentrum in Vöcklabruck zwischen dem Verdächtigen und denselben Jugendlichen - einem 16-Jährigen, zwei 17-Jährigen sowie einem 18-Jährigen - vorausgegangen. Darauf folgte dann der Messerangriff im Bahnhofsbereich. Der 25-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.