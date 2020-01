Mahnwachen und Demo für Flüchtlingsfamilie

Die Familie lebt mit ihren drei Kindern seit fast fünf Jahren in der Marktgemeinde und ist jetzt von der Abschiebung bedroht (die OÖNachrichten haben darüber bereits gestern berichtet). "In der Ukraine erwartet den dreifachen Vater der Tod", heißt es.

Die Pfarre legt Protest gegen die Art der Entscheidungsfindung im Asylverfahren ein und fordert ein faires Verfahren. "Dieser Forderung werden wir durch Mahnwachen, Unterschriftenaktionen, Proteste und Demonstrationen sowie über Medien Nachdruck verleihen", heißt es in einer Aussendung der Pfarre. Diese Woche findet jeden Tag von 17 bis 19 Uhr eine Mahnwache vor der Pfarrkirche Vöcklamarkt statt, am Samstag soll die Mahnwache in eine Demonstration münden. "Wir werden uns so lange schützend vor die Familie Shpahniev stellen, bis eine gerechte Gerichtsverhandlung stattgefunden hat", heißt es im Schreiben der Pfarre.