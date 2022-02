Mahler, Klimt oder Gulda als Workation-Vorbilder

Der Tourismusverband Attersee-Attergau hat mit den Gastgebern ein Angebot für "Work-ation" erstellt – Motto: Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Die Digitalisierung und auch die Corona-Pandemie haben den Trend zur neuen Arbeitsform beschleunigt.

Der Begriff "Workation" setzt sich aus den Wörtern work (Arbeit) und vacation (Urlaub) zusammen, dabei werden im Urlaub auch Arbeitsphasen eingeplant. Benötigt werden neben dem Laptop nur ein stabiles Internet und Ruhe für die Konzentration.

Genau genommen hat Workation in der Region Attersee-Attergau eine lange Tradition. "Bereits Weltkünstler wie Gustav Mahler, Gustav Klimt oder Friedrich Gulda ließen sich von der Landschaft in unserer Region zu ihrer Arbeit inspirieren", so Projektleiterin Christiane Poschacher vom TVB Attersee-Attergau und ergänzt: "Einige Landschaftsbilder von Klimt und zwei Sinfonien von Mahler sind hier in der Region am Attersee entstanden. Bereits diese Künstler haben erkannt, dass ein Ortswechsel sich positiv auf die Qualität der Arbeit auswirken kann."