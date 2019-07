Mädchen am Krippenstein aus Doline gerettet

Die Bergrettung zog die Jugendliche mit einem Seil heraus, sie wurde in das Salzkammergut-Klinikum nach Bad Ischl geflogen. Das Mädchen dürfte mit leichten Verletzungen davongekommen sein, berichtete die Polizei.

Die Schülerin aus Tschechien war mit ihrer Familie in Richtung Heilbronner-Kreuz unterwegs. Kurz bevor die vierköpfige Gruppe die Krippenstein-Eishöhle erreichte, stürzte das Mädchen in die mit Schnee bedeckte Doline. Der Vater alarmierte via Telefon die Rettungskräfte.

