Lokalwährung setzte 840.000 Euro um

Der Werbering-Gutschein ist untrennbar mit der Gründung des Werberings Vorchdorf vor mehr als 30 Jahren verbunden. Ein System, das sich auszahlt. Seither sind unzählig viele Waren über die Verkaufstheken gegangen und wurden mit der Lokalwährung bezahlt. Der Werbering-Gutschein ist ein Instrument zur Bewusstseinsbildung für regionales Einkaufen und ein Symbol des Zusammenhaltes. Besonders erfreulich ist, dass die Nachfrage laufend steigt. Über € 840.000,- wurden mit den Werbering-Gutscheinen im Jahr 2020 umgesetzt. Sehr zur Freude der florierenden Handelsbetriebe in und um Vorchdorf und Laakirchen.

Werbering-Obmann Ing. Markus Müller und Alois Ziegelbäck von der IG Laakirchen dürfen sich freuen! Denn 2020 wurden noch nie so viele Gutscheine wie zuvor umgesetzt. Die Wirtschaftsvertreter sehen den Erfolg in der Vielfalt an Mitgliedsbetrieben, wo die Lokalwährung als Zahlungsmittel gilt. Zugleich hat die Bundesaktion „Gutscheine anstatt Weihnachtsfeiern“ einen „Boost“ für den Gutschein-Verkauf vor Weihnachten geleistet.



Das Gutscheinsystem wurde mit der Werbering-Gründung vor knapp 35 Jahren eingeführt und verfolgt damals wie heute das gleiche Ziel: Wertschöpfung und Kaufkraft in der Region zu halten. An diesem Grundauftrag hat sich bis dato nichts verändert, lediglich das Design wurde immer wieder adaptiert und die Sicherheitsmerkmale sind heute ausgeprägter. Die Gutscheine präsentieren sich heute im orangen Design und mit dem edlen Sicherheitsstreifen. Sie sind fortlaufend nummeriert und in allen Vorchdorfer Banken, sowie in der Raiffeisenbank Laakirchen erhältlich.



Mehr als 190 Betriebe, die regional ihre Waren und Dienstleistungen anbieten, setzen auf das beliebte Gutscheinsystem, davon sind über 140 Betriebe in Vorchdorf angesiedelt und 50 in Laakirchen. Seit 2017 kooperiert der Werbering Vorchdorf mit der IG Laakirchen in Sachen Gutschein. „Der Schritt war notwendig, um gegenüber dem starken Mitbewerb aus dem Welser und Gmundner Raum bestehen zu können“, betont Werbering-Kassier Mag. Manfred Schima.