Lokal | Sport

Jüngster Vereinsmeister

FRANKENBURG. Bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften des TC Raika Frankenburg bezwang Michael Scheibl im Finale des Herren-Einzelbewerbs Freimuth Aschenberger in zwei Sätzen und kürte sich damit zum jüngsten Vereinsmeister in der Geschichte des TC. Bei den Damen siegte im Finale Kathrin Scheibl gegen Christina Troppmaier. Den Herren-Doppelbewerb gewannen Horst Stadlmayr und Alexander Schmid, das Damen-Doppel ging an Kathrin Scheibl und Sophia Wenninger. Im Mixed-Bewerb feierten Stefan und Kathrin Scheibl den Titel als erfolgreichstes Team. Im Kinderbewerb war Felix Wolfsgruber siegreich.

Langbathsee-Jubiläum

EBENSEE. Am Sonntag wird der Langbathseelauf zum 25. Mal ausgetragen. Start und Ziel befinden sich wie immer beim Parkplatz am Vorderen Langbathsee. Auftakt ist der Knirpslauf über 100 Meter um 10 Uhr, gefolgt von Kinder- und Schülerläufen mit Distanzen von 500 bis 3500 Meter. Der Hobbylauf (3500 Meter) wird um 11 Uhr gestartet, der Hauptlauf, der über 7200 Meter rund um beide Seen führt, beginnt um 11.45 Uhr.