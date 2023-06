Lösung für Bewohner des Alpenhotels in Bad Goisern

Der Fall ist kurios und beschäftigt die Behörden seit vielen Jahren: Als Anfang der Achzigerjahre das Alpenhotel Dachstein in Bad Goisern in Konkurs ging, wurden die Zimmer und Appartements an Privatpersonen verkauft, die sie seither als Wohnsitze nutzen. Was sie beim Kauf nicht wussten: Die Grundstücke sind touristisch gewidmet und nicht als Wohngebiet. Die mehr als 150 Bewohner benutzten die Wohnungen also illegal und der Bürgermeister wäre als Baubehörde verpflichtet, dagegen vorzugehen.

Weil eine Umwidmung rechtlich unmöglich war, gab Baurecht-Landesrat Manfred Haimbuchner (FPÖ) eine juristische Prüfung in Auftrag – und die Experten fanden im Paragraph 49a ein Schlupfloch zur Lösung des Dilemmas. Das Gesetz sieht vor, dass der Bürgermeister nach 40 Jahren Wohnzeit einen mittels Bescheid einen „Baukonsens“ erklären kann. „Mit dieser Lösung können wir nicht allen, aber den meisten Wohnungsbesitzern helfen“, sagt Bürgermeister Leopold Schilcher (SPÖ). Landesra Haimbuchner freut sich über „eine Lösung, die Rechtssicherheit schafft, Existenzen bewahrt und die Versäumnisse der Vergangenheit ausräumt.“

