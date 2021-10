Lkw stieß frontal gegen Auto - drei Verletzte

Ein 56-Jähriger Deutscher fuhr gegen 11.20 Uhr mit seinem Lkw auf der B1 in Richtung Vöcklamarkt. In der Ortschaft Steinleiten geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen Pkw, am Steuer saß eine 31-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck. Anschließend fuhr der Lastwagenlenker mit dem Fahrzeug noch weiter nach links und stieß gegen einen entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 52-jährigen Rumänen.

Die Lkw-Lenker und die Pkw-Lenkerin erlitten beim Verkehrsunfall leichte Verletzungen, der 56-Jährige musste von der Feuerwehr Frankenmarkt aus dem Führerhaus befreit werden. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.