Lkw-Lenker rammte Pensionisten im Rollator

Zum Unfall kam es am Mittwochmorgen auf der L1309 in Laakirchen. Der 64-jährige LKW-Lenker war in Fahrtrichtung Vorchdorf unterwegs. Der Rollator-Lenker in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Aus noch unbekannten Gründen wurde er laut Polizei am Oberkörper vom Außenspiegel des LKWs gerammt. Der Pensionist wurde mitsamt dem Rollator in den Graben neben der Fahrbahn geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der LKW-Lenker setzte die Fahrt fort, konnte aber wegen Zeugenaussagen ausgeforscht werden. Er gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben.