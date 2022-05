Lkw fuhr ungebremst gegen drei Pkw: Zwei Verletzte

Im Gemeindegebiet von St. Gilgen ist am Freitagnachmittag ein Lastwagen ungebremst gegen drei Pkw geprallt, die auf einem Parkplatz an der Seeleiten-Bundesstraße (B152) im St. Gilgner Ortsteil Burgau am Attersee standen. Dabei wurden eine 24-jährige Frau und ein gleichaltriger Mann aus dem Pongau, die in ihrem Wagen saßen, leicht verletzt. Zwei Männer aus dem Irak, die sich neben ihrem Auto aufhielten, retteten sich mit einem Sprung über die Leitschiene. Sie blieben wie der 60-jährige Lkw-Lenker unverletzt.

Der Lastwagenfahrer aus Oberösterreich war von Unterach am Attersee in Richtung Weißenbach unterwegs gewesen. Kurz vor der Landes- und Gemeindegrenze zwischen St. Gilgen (Salzburg) und Steinbach am Attersee (Oberösterreich) kam der Lkw in einer leichten Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache links von der Straße ab und geriet auf den angrenzenden Parkplatz.

Die Polizei sprach von einem Wunder, dass bei dem Unfall lediglich zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein Alkotest bei dem Lenker des Schwerfahrzeugs ergab 0,5 Promille. An allen vier am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.