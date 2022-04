LKH Bad Aussee soll nur noch Fünf-Tagesklinik bekommen

Entsprechende Pläne gehen auch aus einer Aussendung am Mittwoch hervor. Hintergrund seien sinkende OP-Auslastung und geringe Fallzahlen. Aufwendige Operationen, besonders am Wochenende, sollen nur noch in der Chirurgischen Abteilung Rottenmann durchgeführt werden.

Zu geringer Personalstand?

Die KAGes hat ihre Pläne mit einem Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2020 unterfüttert: Daraus gehe hervor, dass "der Personalstand im Chirurgischen Bereich des Standorts Bad Aussee nicht einer dauerhaften Betriebsbewilligung entspricht". Im Jahr 2021 gab es laut KAGes von insgesamt 503 Operationen nur 34, die außerhalb des Regelbetriebes montags bis freitags 8.00 bis 16.00 Uhr fielen, bzw. 29 Operationen, die samstags oder sonntags durchgeführt wurden.

"Qualitätsrisiken in der Behandlung"

"Durch diese geringen Zahlen ergeben sich zwangsläufig Qualitätsrisiken in der Behandlung. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, implementiert die KAGes eine Zentrale ambulante Erstversorgungseinheit (ZAE). Damit ist die Akutversorgung sieben Tage die Woche sichergestellt", wurde in der Aussendung versichert.

Demonstration vor dem Krankenhaus

Laut einem Online-Bericht der "Kleiner Zeitung" haben rund 300 Personen am Mittwoch vor dem Krankenhaus gegen die Pläne demonstriert und sie sind auch mit KAGes-Vorstand Gerhard Stark ins Gespräch gekommen. Er war für eine Betriebsversammlung am Standort Bad Aussee und stellte sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Demonstration.