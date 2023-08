Literarisches Duo nimmt Fahrt auf: Einzeln und zusammen auf Erfolgsspur

Zwei Autorinnen, die gemeinsame literarische Projekte verwirklichen und sich Wortelfen nennen – das sind Anita Dobes aus Ebensee und Anna Schachinger aus Schörfling. Langsam, aber stetig nimmt die Kooperation der beiden Fahrt auf.

Zusammengeführt wurden Dobes und Schachinger, wie sie selbst sagen, "durch das Schicksal und ein Facebookpost". Seither beflügeln sie sich gegenseitig mit Ideen, wodurch mittlerweile zwei gemeinsame Projekte entstanden sind: die Rahmengeschichte der Anthologie "Die zauberhafte Bibliothek" mit Beiträgen von 19 Autoren sowie die Kurzgeschichten- und Poesiesammlung "Die Wortelfenwelten", illustriert mit Bildern von Anita Dobes und ihrer Tochter Anja.

Auch einzeln sind die Wortelfen keine unbeschriebenen Blätter mehr. Dobes etwa ist die Autorin der "Scato Elfen"-Reihe, deren erster Band bereits erschienen ist. Der zweite wird in Kürze erwartet. Ebenfalls auf ihrer Schaffensliste befinden sich ein Rezeptbuch und ein Kinderbuch, das sie in Kooperation mit ihren eigenen Kindern verfasst hat. Ihrer Liebe zu Worten und zur Fotografie verleiht sie in einer weiteren Reihe mit dem Titel "Magische Momente" Ausdruck. Anna Schachinger wiederum steht mit ihren Texten unter dem Pseudonym Tiny Ann auf Poetry-Slam-Bühnen. Als gelernte Kunsttherapeutin hat sie Workshops zum Thema Schreiben veranstaltet. Aktuell arbeitet die Schörflingerin unter dem Künstlernamen Anna Forrest Dweller an ihrem Debütroman.

Nach ihrer erfolgreichen Premierenlesung, die sie Mitte Juli am Weg zum und beim Nixenfall im Weißenbachtal hielten, kommen die beiden Wortelfen am Samstag, 19. August, nach Traunkirchen, wo sie um 19 Uhr im Café Johannesberg aus ihren Werken rezitieren. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

