Linzer radelte zehn Mal rund um den Attersee

Michael Stadlmann (51) war genervt: Weil sein 15-jähriger Sohn im Urlaub am Attersee ununterbrochen in sein Smartphone starrte, bot er ihm kurzentschlossen eine Wette an. "Ich fahr zehn Mal um den See, dafür gibt’s ab jetzt nur noch eine Stunde Handy pro Tag maximal", so das Angebot. Der Sohn schlug ein. Am Montag, bei Wind, Regen und teilweise nur 13 Grad Celsius, löste Vater Stadlmann den Deal ein.

"Ich fahr ja wirklich viel und oft und auch mal 250 Kilometer am Tag. Aber nach dieser Tour war ich schon angeschlagen", gesteht der Ausdauersportler. "Das war ab Runde fünf vor allem vom Kopf her brutal."

"Mental eher anstrengend"

Um fünf Uhr früh startete der Linzer zu seiner Extremausfahrt, immer im Uhrzeigersinn von Nußdorf weg um den See herum. "Das größte Problem war jedesmal der Abschnitt von Seewalchen bis Unterach, da hat man wenig Abwechslung", so Stadlmann. Mit den Autofahrern habe er auch ohne Begleitfahrzeug nie Schwierigkeiten gehabt.

Alleine zu fahren sei eher mental sehr anstrengend, vor allem bei starkem Gegenwind: "Da geht nichts mit Unterstellen im Windschatten, man muss konzentriert bleiben und die Sache durchziehen", sagt er: Mit Bananen, Müsliriegeln und Elektrolytgetränken habe er sich zu Hause kurz versorgt, gefahren sei er ohne Pause. Beim einsetzenden Regen am Nachmittag holte sich Stadlmann wärmende Neopren-Füßlinge ab, die Regenjacke zog er nach zwei Runden wieder aus: "Die liegt zwar eng an, aber man hat trotzdem immer das Gefühl, die Jacke bremst beim Wind noch zusätzlich", sagt der Unternehmer, der in Hörsching ein Unternehmen für Schmuck-, Taschen- und Textilhandel leitet.

Er war schneller als geplant

Sein Pinarello-Rennrad mit elektronischer Schaltung sei ein Top-Gerät, sagt Stadlmann. Seine eigene Leistung schmälert das aber nicht. Im Gegenteil: Mit 15 Stunden Fahrzeit hatte der sportliche Wettverlierer ursprünglich gerechnet. Um eine halbe Stunde konnte er seinen Plan letztlich unterbieten. 2890 Höhenmeter, 470 Kilometer und ein Geschwindigkeitsdurchschnitt von 32 km/h standen nach dem zehnfachen Giro d’ Attersee am Tacho.

"Ich wollte dann nur noch duschen, essen und schlafen", gesteht Stadlmann – aber für morgen sei schon wieder eine Ausfahrt geplant, dann vielleicht mit dem Sohn. Der hat jetzt ja viel mehr Zeit.

