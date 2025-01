Linie 150: Fünf zusätzliche Expressbusse

Überlastung stand bei der Linie 150 von Salzburg nach Bad Ischl in den vergangenen Jahren auf dem Fahrplan: Zahlreiche Beschwerden von Fahrgästen, für die der Platz nicht reichte, waren die Folge. Nun reagiert der Salzburger Verkehrsverbund: Ab dem 12. April starten fünf zusätzliche Expressbusse, die Montag bis Freitag und an den Wochenenden verkehren.

Diese Verbindungen richten sich primär an touristische Fahrgäste, die beispielsweise nach Hallstatt reisen. Die Busse halten ausschließlich an neuralgischen Punkten wie Fuschl, St. Gilgen, Strobl oder Bad Ischl. Ziel sei es, die touristischen Fahrgäste in die Expressbusse zu lenken, um die regulären Pendlerkurse zu entlasten und dort Kapazitäten zu sichern. Für die Gemeinden entstehen durch die neuen Busse keine Zusatzkosten.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger