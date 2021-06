Liegendepots als großer Renner im Schönauer-Bad

Ziel des Unternehmens mit Produktionssitz in Seewalchen ist es, dazu beizutragen, den Individualverkehr in der Freizeit vom Auto auf das Fahrrad zu verlagern. "Wenn man die Liegen und die Badesachen gut versperrt im Strandbad lassen kann, gibt es keinen Grund mehr, sich mit dem Auto an den See zu stauen", zeigt sich Schwarz überzeugt, mit der Idee der modular erweiterbaren Depots auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Der Erfolg gibt den beiden recht, schließlich stehen Produkte des Unternehmens, das neben dem Liegendepot auch ein passendes Kabinenmodul anbietet, mittlerweile an vielen Seen des Salzkammerguts – Tendenz steigend.

"Die Resonanz war von Anfang an äußerst gut, und die Depots waren innerhalb kürzester Zeit alle vermietet", freut sich Bürgermeister Gründl über die Erweiterung im Strandbad. "Mittlerweile haben wir schon wieder eine lange Warteliste in der Gemeinde aufliegen, sodass wir bereits die nächste Ausbauphase planen."