Liebstattsonntag: Messe live auf TV1

Jedes Jahr treffen sich am vierten Fastensonntag die Gmundner Brauchtumsvereine, um die traditionelle Liebstattsonntag-Bauernmesse in der Stadtpfarrkirche zu feiern. Im Anschluss daran wird in einem großen Festzug zum Rathausplatz marschiert, wo die bekannten Lebkuchenherzen an Besucher und Gäste verteilt werden. Heuer darf der Liebstattsonntag nach der coronabedingten Pause endlich wieder wie gewohnt gefeiert werden. Tausende Besucher werden in der Traunseestadt erwartet, um mit einem Lebkuchenherz der Gmundner Konditoren den Liebsten eine Freude zu machen.

TV1 Oberösterreich überträgt morgen für alle, die nicht dabei sein können, die gesamte Liebstattsonntag-Bauernmesse ab 9.30 Uhr. Livestream auf www.tv1.at, www.nachrichten.at sowie www.tips.at