Lesungen und Literatur auf Reisen

Die Bibliotheken des Landes laden bis 20. Oktober zum größten Literaturfestival des Landes ein. Auch im Bezirk Vöcklabruck ist einiges los. Heute liest David Fuchs in der Bibliothek Lenzing (19.30 Uhr), die Pfarrbücherei Mondsee zeigt die Literaturverfilmung "Der Trafikant" (20 Uhr, Pfarrsaal). Am Mittwoch ist Karl-Markus Gauß in Vöcklamarkt zu Gast (19.30 Uhr, "fechila").

Für alle, die sich beruflich verändern oder neu orientieren wollen, bietet die Volkshochschule am Donnerstag in der Stadtbibliothek Vöcklabruck von 9 bis 13 Uhr kostenlose Bildungsberatung an (Terminvereinbarung unter Tel. 0732/661171). Für Kinder gibt es am selben Tag um 14.30 Uhr das Bilderbuchkino "Der höchste Bücherberg der Welt". Vom Angebot der Bücherei kann man sich am Freitag ab 14 Uhr überzeugen. Um 15 Uhr gibt es zum Jubiläum der Mondlandung ein weiteres Bilderbuchkino.

Außerdem heißt es wieder "Bücher fahren Zug": In den Bahnhöfen Vöcklabruck und Attnang-Puchheim stehen offene Bücherregale, die von den Büchereien Attnang-Puchheim, Schwanenstadt und Vöcklabruck betreut und bestückt werden – einfach mitnehmen und schmökern.

