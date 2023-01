Lenzings Pfarrer Johann Ortner ist überraschend verstorben

Große Trauer herrscht in Lenzing: Die Diözese gab heute Vormittag bekannt, dass Johann Ortner am Dienstag im Alter von 60 Jahren völlig überraschend verstarb. Er war seit 14 Jahren Pfarrer von Lenzing gewesen.

Johann Ortner wurde am 26. Jänner 1962 in Uttendorf-Helpfau (Bezirk Braunau) geboren. Nach seiner Matura am Realgymnasium Braunau trat er 1981 in das Priesterseminar Linz ein und wurde 1988 im Mariendom Linz zum Priester geweiht.

Zunächst war Ortner fünf Jahre Kooperator in Mondsee und ein Jahr lang Pfarradministrator in Ottnang am Hausruck. Es folgte ein Sabbatjahr und anschließend (1995) wurde der Priester Kurat in Steyr-Ennsleite und ab 1997 Kooperator in Garsten.

2003 kam Johann Ortner als Pfarrmoderator in die Pfarre Langholzfeld. 2008 wurde er zum Pfarrer von Lenzing ernannt und darüber hinaus zum Pfarrprovisor von Aurach am Hongar (2015) und in Timelkam (2019) bestellt.

Zusätzlich zur Pfarrseelsorge war Johann Ortner Krankenhausseelsorger in Steyr und bei den Barmherzigen Schwestern in Linz. Er war außerdem Geistlicher Assistent der Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen der Diözese Linz und Österreichs.

Für den Verstorbenen wird gebetet:

Pfarrkirche Timelkam: am Donnerstag, 12. Jänner, 19.00 Uhr

Pfarrkirche Lenzing: am Samstag, 14. Jänner, 18.00 Uhr

Pfarrkirche Aurach am Hongar: am Mittwoch, 18. Jänner, 19.00 Uhr.

Der Begräbnisgottesdienst wird am Samstag, 21. Jänner um 10 Uhr in der Pfarrkirche Lenzing gefeiert. Ab 9.30 Uhr wird das Totenoffizium gebetet. Nach dem Requiem erfolgt die Beisetzung der Urne am Pfarrfriedhof in Lenzing.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper