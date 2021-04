Lenzings Gemeindepolitik wird bunter: Eine grüne Liste tritt bei der Wahl an

Derzeit gibt es im Bezirk Vöcklabruck 15 Gemeinden mit grünen Gemeinderatsfraktionen. Inzwischen haben sich aber sechs weitere Gemeindegruppen gebildet, die sich im September erstmals der Wahl stellen. Und das sind nur die bisher bekannten. "Es gibt noch mehr Orte, in denen grüne Listen entstehen", sagt die Seewalchner Bezirkssprecherin Claudia Hauschildt-Buschberger. "Wir werden sie nach und nach bekannt geben."

Vöcklabruck sei schon jetzt jener Bezirk in Oberösterreich mit den meisten Ortsgruppen, so Hauschildt-Buschberger. "Darauf sind wir natürlich stolz."

Lange Vorbereitungszeit

Seit gestern offiziell ist die Gründung einer grünen Gruppe in Lenzing. Laut ihrem Sprecher Max Ratzenböck haben sich die Mitglieder gut auf die Bildung einer Liste vorbereitet. "Unser Team ist schon seit geraumer Zeit damit beschäftigt, grüne Themen und Anliegen zu sammeln und auszuarbeiten. Viele Fragen in der Gemeinde brauchen grüne Antworten. Allen voran warten der Klimaschutz und auch der Bodenschutz darauf, hier in Lenzing gestärkt zu werden."

Die Gründung einer offiziellen grünen Gemeindegruppe verschafft den Lenzinger Grünen auch die organisatorische Unterstützung der Landespartei. Umgekehrt profitiert aber auch Letztere davon. "Jede neue Gemeindegruppe ist essenziell wichtig für uns, um als breite Wahlbewegung bei den kommenden Landtags- und Gemeinderatswahlen erfolgreich zu sein", sagt Landessprecher Stefan Kaineder, der sich bei seinen Lenzinger Mitstreitern für ihr Engagement bedankt.

