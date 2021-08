Lenker verriss Auto wegen Rehen

Ein 50-jähriger Rumäne in der Nacht auf Mittwoch gegen 3 Uhr in seinem Pkw auf der Weißenbachtal-Straße B 153 von Weißenbach am Attersee kommend Richtung Bad Ischl. In der Gemeinde Weißenbach standen plötzlich drei Rehe auf der Fahrbahn. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 km/h verriss er sein Auto reflexartig nach rechts, um eine Kollision zu verhindern. Er kam von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem Fahrzeug, eingeklemmt zwischen zwei Bäumen, kurz vor der Uferböschung eines kleinen Baches hängen und zum Stillstand. Sofort entwickelte sich eine Rauchentwicklung.

Dem unverletzten Lenker war es wegen mangelnder Netzabdeckung nicht möglich, die Einsatzkräfte zu verständigen. Etwa 20 Minuten später konnten zwei nachkommende Fahrzeuginsassen die Einsatzkräfte verständigen, indem sie einige Kilometer weiter Richtung Bad Ischl eine geeignete Stelle mit Empfang fanden.

In der Zwischenzeit hatte das Auto zu brennen begonnen. Es konnte nicht mehr rechtzeitig gelöscht werden.