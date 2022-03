Lenker verletzte sich bei Autoüberschlag

Der 34-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr kurz nach 6 Uhr mit seinem Auto in der Ortschaft Kohlwehr, Gemeinde Ohlsdorf, Richtung Sandhäuslberg. Dabei kam er auf das Bankett des linken Fahrbahnrandes und geriet in den linken Straßengraben. Dabei touchierte er mit dem rechten Vorderrad einen Baumstumpf worauf sich sein Wagen überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 34-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert.