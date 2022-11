Lenker mit mehr als 3 Promille verursachte zwei Unfälle

Der 50-Jährige Gmundner fuhr am Donnerstagvormittag mit einem Kleintransporter in Schlangenlinien in Richtung St. Georgen im Attergau. Mehrere Lenker alarmierten die Polizei. In Straß im Attergau wollten Polizisten den Lenker stoppen. Aber: "Noch bevor das Fahrzeug angehalten werden konnte, bog dieses zu einem Parkplatz ein", schilderte die Polizei. Dabei rammte der Mann eine Straßenlaterne. Es stellte sich heraus, dass der Lenker von Gosau nach Straß gefahren war und am Weg bereits einen weiteren Unfall verursacht hatte, da das Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt war. Ein Alkomattest ergab 3,16 Promille. Der Führerschein und der Autoschlüssel wurden ihm sofort abgenommen. Der Lenker wird angezeigt.