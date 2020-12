Seit Jahren ist in der Obersteiermark und vor allem im steirischen Salzkammergut ein Streit um das geplante Leitspital im Bezirk Liezen im Gange. Kritiker sehen sich angesichts des durch die Corona-Pandemie ausgelösten Mangels an Intensivbetten und -personal in ihrer Ansicht bestätigt, dass die drei bestehenden Standorte Bad Aussee, Rottenmann und Schladming erhalten werden müssen.