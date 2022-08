Bürgermeister Jürgen Lachinger und seine Vizebürgermeisterin Manuela Gschwandtner (beide VP) präsentierten gestern der Presse im "4kanter" die kommunalen Zukunftsthemen. Mit dabei waren auch Prof. Franziska Cecon von der FH Oberösterreich, Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) und Amtsleiter Christoph Stockinger. Dass die Volkspartei die strategischen Leitlinien der Gemeinde in einer Pressekonferenz vorgelegt hat, obwohl der Gemeinderat diese in einer Klausur am 16.