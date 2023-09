Leilah starb 4 Tage vor ihrem ersten Schultag

Leilah war aufgeregt. Nicht mehr lange, dann hätte sie sich zu den Großen zählen dürfen. Raus aus der blauen Gruppe im Kindergarten, hinein in das Abenteuer Schule. Am Montag wäre die 6-Jährige mit einer Schultüte in der Hand vor dem großen gelben Gebäude in der Bahnstraße gestanden, hätte alte Freunde wiedergetroffen und neue kennengelernt. Ermutigt und unterstützt von ihrer großen Schwester, die als 10-Jährige schon gute Erfahrungen mit der Volksschule in Strobl am Wolfgangsee gesammelt hat.