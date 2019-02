Leichtsinniger Snowboarder musste am Krippenstein gerettet werden

OBERTRAUN. Obwohl er nicht die passende Ausrüstung dabei hatte, fuhr ein 36-jähriger Snowboarder am Sonntag am Krippenstein ins freie Gelände. Er geriet in eine ausweglose Situation und musste gerettet werden.

(Symbolbild) Bild: Colourbox

Der Mann aus Graz war mit seiner Lebensgefährtin zum Snowboarden in der "Freesports Arena Krippenstein" unterwegs. Er führte weder ein Lawinenverschüttungssuchgerät noch Schaufel und Sonde mit, trotzdem entschied er sich dazu, ins freie Gelände zu fahren.

Nach dreimaliger Abfahrt über die elf Kilometer lange Skipiste fuhr er zur Mittagszeit alleine in die Variante "Im Isl" ein. Nach kurzer Fahrt im freien Skiraum kam er zu weit nach links von der geplanten Variante ab und geriet dabei in immer steiler werdendes, teilweise felsdurchsetztes Gelände. Schließlich blieb der Grazer bei einer Legföhre stehen, wo er sich festhalten und so einen Absturz verhindern konnte.

Eine Gruppe Wintersportler, die den Vorfall zufällig beobachtete und die ausweglose Situation des Mannes erkannte, alarmierte über den Alpinnotruf 140 die Einsatzkräfte. Die Rettung des Snowboarders erfolgte anschließend terrestrisch durch sechs Mann der Bergrettung Obertraun.

