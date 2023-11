Leiche aus dem Wolfgangsee identifiziert

Bei der Leiche handelt es sich laut Polizei um einen 24-jährigen polnischen Staatsbürger. Der Mann war am 18. August 2023 am Wolfgangsee als Stand-up-Paddler in den See gestürzt und nicht mehr aufgetaucht.

Am Samstag um 15 Uhr hatte die Salzburger Wasserrettung den Anruf erhalten: Im Wolfgangsee, in etwa 200 Meter von der Kirche St. Wolfgangs entfernt, sei in 62 Metern Tiefe eine Leiche entdeckt worden. Gefunden hatten sie 2 Männer, die von der Familie des vermissten Polen beauftragt worden waren.

Der junge Mann war alleine gereist und bei der Fahrt mit dem Stand-up-Paddle von Zeugen beobachtet worden, wie er ins Wasser fiel und nicht mehr auftauchte. Heimische Wasserretter hatten 5 Mal versucht, den Mann zu finden - zuletzt waren sie am Nationalfeiertag damit beschäftigt.

