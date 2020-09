Auszeichnungen bei Lehrabschlussprüfungen sind grundsätzlich rar gesät. Doch der Traunkirchner Lukas Sturm schaffte das, was nur ganz wenige Lehrlinge hinbringen: eben die Gesellenprüfung mit dem Prädikat "ausgezeichneter Erfolg" abzuschließen. "Luki" erlernte die vergangenen drei Jahre bei Hermann Gruber in Gmunden das Fleischhauerhandwerk, also eine Zunft, die in Tagen wie diesen immer seltener wird.