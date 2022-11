Die Bahnsteige am Bahnhof Attnang-Puchheim waren am Montag menschenleer. Im Bahnhofsgebäude selbst saßen und dösten am späten Vormittag nur drei Männer im Warteraum, um sich zu wärmen. In die angrenzende Bäckerei verirrte sich kaum ein Kunde. "Es kommt kein Mensch", sagte die konsternierte Verkäuferin.