Lederhose, Dirndl, Gamsbart und Waffenräder

Die Welterbegemeinde, am Hallstättersee gelegen, bereitet sich auf ein Wochenende voller Handwerk, Musik und Brauchtum vor. Bei den Goiserer Gamsjagatagen wartet auf Einheimische und Besucher ein buntes Programm voller alter Traditionen und regionale Unterhaltung.

Die festliche Atmosphäre wird durch traditionelle Volksmusik umrahmt. Mit herzhaften und regionalen Köstlichkeiten wird für jeden Gaumen etwas geboten. Ein Handwerksmarkt rundet das Programm ab.

Höhepunkt der Gamsjagatage ist wie immer die Radlpirsch. Jedes Jahr trifft sich eine Vielzahl an Waffenrad-Begeisterten, um gemeinsam die Landschaft und lustige Stationen zu erkunden.

Am Sonntag findet ab 10 Uhr ein Frühschoppen beim Holzknechtmuseum in Bad Goisern statt. In diesem Rahmen wird auch das 120-jährige Bestehen des Gesangsvereins Bergheimat gefeiert. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen und zu den Stationen gibt es auf www.dachstein-salzkammergut.at und auf goiserer-gamsjagatage.at

