Die Leader-Region REGIS ("Regionalentwicklung Inneres Salzkammergut") hat bei einer Sitzung in Bad Ischl Bilanz über die auslaufende Förderperiode 2014–2022 gezogen. Insgesamt konnten zwischen Ebensee und Obertraun in den vergangenen sechs Jahren 102 Projekte ins Leben gerufen werden. 3,2 Millionen Euro wurden dafür in die Hand genommen, ein guter Teil davon stammt aus dem EU-Fördertopf für Regionalentwicklung.