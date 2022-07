Le-Caër-Preis für Zivilcourage geht dieses Jahr an Margret Lehner-Wessely

Das Mauthausen-Komitee verlieh heuer bereits zum zwölften Mal den Le-Caër-Preis. Der Preis, der nach dem Überlebenden des KZ Zipf, Dr. Paul Le Caër, benannt ist, wird für Zivilcourage und Menschlichkeit und den Kampf gegen Faschismus und Rassismus verliehen. Die diesjährige Preisträgerin, Margret Lehner-Wessely, ist Mitbegründerin des Mauthausen-Komitees Vöcklabruck und hat über die Jahrzehnte vieles zur heutigen Gedenkkultur im Bezirk beigetragen.

Der Gedenkstein in der Lenzinger Ortschaft Pettighofen, der 1991 gesetzt wurde, war eines ihrer herausragendsten Projekte. Damals gab es noch teilweise Widerstände gegen das Erinnern. Oft wurde der Mythos von Österreich als Opfer des Nationalsozialismus geprägt, die Mitverantwortung von Österreicherinnen und Österreichern am Zweiten Weltkrieg und den Massenmorden in den Konzentrationslagern nur allzu gern verschwiegen. Auch als Mitautorin des Buches "Täter und Opfer im Bezirk Vöcklabruck", das 1995 zum ersten Mal erschien, leistete Margret Lehner-Wessely einen wichtigen Beitrag.

Frederik Schmidsberger, Obmann des Mauthausen-Komitees Vöcklabruck, würdigte seine Stellvertreterin für ihre jahrelange Tätigkeit: "Sie ist eine besonnene Ratgeberin und hat das Gespür für die richtigen Worte." Bezirkshauptmann Johannes Beer, der den Preis im Kulturzentrum Lenzing überreichte, bedankte sich ebenfalls beim Mauthausen-Komitee und insbesondere bei Lehner-Wessely für ihre langjährige Tätigkeit.