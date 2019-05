Le-Cäer-Preis für "Vöcklabruck gegen Rechts"

Das Mauthausen Komitee hat bei seiner Gedenkfeier in Zipf den diesjährigen Le-Cäer-Preis an das Bündnis "Vöcklabruck gegen Rechts" vergeben. Der Preis ist nach dem Überlebenden des Konzentrationslagers Schlier, Paul Le Cäer, benannt. Das Mauthausen Komitee vergibt den Preis heuer bereits zum neunten Mal. Er wird für Zivilcourage und Menschlichkeit im Bezirk vergeben.

In seiner Rede begründete Frederik Schmidsberger, Obmann des Mauthausen Komitees, die Verleihung mit der aktiven Verhinderung der Ansiedelung einer identitären Gruppe in Vöcklabruck. "Rasch und mutig haben sich die Mitglieder des Bündnisses zusammengefunden und sind spontan den Versuchen der Identitären entgegengetreten, einen Stammtisch in Vöcklabruck zu etablieren. Heute wissen wir, wie wichtig dies war", so Schmidsberger.

Sonja Lang, die den Preis stellvertretend für die Gruppe entgegennahm, sieht ihr Engagement als Pflicht: "Wann – wenn nicht jetzt? Wo – wenn nicht hier? Wer – wenn nicht wir?", fragte sie die Anwesenden der Befreiungsfeier und erntete dafür großen Applaus.

Bei der Verleihung des Preises war auch die Zeitzeugin Michaela Vidláková aus Prag anwesend. Sie hält in dieser Woche zahlreiche Vorträge an den Schulen im Bezirk Vöcklabruck.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.