Laufsport-Highlight vor großartiger Kulisse

An diesem Samstag ist es endlich so weit: Der Traunsee Halbmarathon von Ebensee nach Gmunden, medial unterstützt und begleitet von den OÖNachrichten als Medienpartner, geht über die Bühne. Eigentlich hätte das sportliche Großereignis bereits im Juni stattfinden sollen, doch das Virus machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. (Im Vorjahr musste die Veranstaltung überhaupt abgesagt werden.) Inzwischen wurden die Einschränkungen bei Sportveranstaltungen gelockert, doch die 3G-Regel bleibt. Das bedeutet, eine Teilnahme ist nur mit Impfung, negativem Testergebnis oder in genesenem Zustand möglich. Kontrolliert wird dies vom Organisationsteam bei der Startnummernabholung. Veranstalter Andi Berger hat Verständnis für die handhabbaren Maßnahmen. „Ich freue mich einfach, dass die harte Arbeit der vergangenen Monate nicht umsonst war und wir fiebern bereits dem 10. Juli entgegen,“ sagt er.

Der Start aller drei Bewerbe – Hervis Halbmarathon (21,1 Kilometer), Bridgestone Genuss-Lauf (11,5 Kilometer), OÖNachrichten Sun-Run (4 Kilometer) – erfolgt am Samstag um 19 Uhr. Insgesamt werden wieder mehr als 1000 Teilnehmer erwartet. Der Halbmarathon ist zugleich auch die OÖ. Landesmeisterschaft.

Auch in diesem Jahr wird es zwischen dem Traunsee Halbmarathon und dem OÖ Verkehrsverbund bzw. den Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) und Stern & Hafferl Verkehr eine Kooperation geben, die es ermöglicht, mit Vorzeigen der Startnummer gratis von Gmunden zum Start nach Traunkirchen oder Ebensee zu gelangen. Der erste Zug fährt um 16:16 Uhr in Gmunden ab, die letzte Abfahrt ist um 18:26 Uhr.