Lauf-Saisonstart in Ischl zu Ostern

Von 10 bis 12 Uhr wird das Team um Andreas Pfandlbauer und Peter Seebacher im Kurpark und in der Ischler Innenstadt mehr als 30 mit Preisen gefüllte Ostereier verstecken. Gefundene Eier können an Ort und Stelle bei den Veranstaltern von 11 bis 13 Uhr eingelöst werden (pro Person eines).

Nach diesem Auftakt bilden heuer der Katrin-Berglauf am 12. Juni, der RE/MAX Voigas17 am 6. August und der traditionelle Kaiserlauf am 24. September wieder die drei #badischllaeuft-Veranstaltungen. Anmeldung für alle Läufe im Internet ab sofort möglich auf www.time2win.at