Lauf mit Dachsteinblick: Gosauer Staffelrundlauf

Im Mai kam die Pandemie dazwischen, aber jetzt ist es so weit: Am Samstag geht am Fuß des Dachsteins der 19. Gosausee-Staffelrundlauf über die Bühne. Um 9 Uhr starten die Zweierstaffeln 4,2 Kilometer rund um den Gosausee. Wie immer steht nicht die Leistung, sondern der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Das niedrige Startgeld von 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder ist ein Anreiz gerade für Lauf-Amateure.

Der Lauf in der Traumlandschaft erfolgt selbstverständlich ganz nach den nötigen Covid-Richtlinien. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer nur mit 3G-Nachweis teilnehmen dürfen und dass Zuschauer vom Event ausgenommen sind. Die Anmeldung erfolgt zudem nur per E-Mail über seelauf@gosau.cc, die Siegerehrung findet im Freien statt.

"Die Einschränkungen durch Covid sind zu verkraften, sowohl für uns als auch für die Teilnehmer", sagt Organisator Karl Posch. "Beim Lauf selber vergisst man das Virus ohnehin. Speziell für die Kinder und Jugendlichen soll der heurige Spezial-Seelauf aber die Gelegenheit sein, sich mal wieder sportlich zu betätigen und zu messen."