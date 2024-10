Lastwagen stand in Gosau in Vollbrand

Der Alarm ging um 17:40 Uhr beim Landesfeuerwehrkommando ein: Im Gemeindegebiet von Gosau (Bezirk Gmunden) war ein Lastwagen in Brand geraten. Die Feuerwehren Gosau, Rußbach, Ebensee und Sankt Agatha rückten aus. Als sie am Einsatzort eintrafen, stand das Schwerfahrzeug bereits in Vollbrand. Auf Bildern war zu sehen, wie die Flammen meterhoch in den Himmel loderten, die schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Der Lenker konnte sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der Lastwagen brannte vollständig aus. Bild: www.fotokerschi.at | Martin Scharinger

Die Feuerwehren brachten das Feuer zwar rasch unter Kontrolle, der Lkw aber brannte vollständig aus. Um mögliche Umweltschäden zu vermeiden, banden die Feuerwehrleute auslaufende Betriebsmittel sowie Kraftstoff. Verletzt wurde niemand. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten am Montagabend noch an. Während des Einsatzes kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Polizei. Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein.

