Langjähriger Vizebürgermeister von Gmunden tot

Er war eine prägende Persönlichkeit der Gmundner Kommunalpolitik, seine freundschaftliche Zusammenarbeit mit ÖVP-Altbürgermeister Erwin Hermann (†) galt trotz unterschiedlicher Temperamente als legendär.

Der Name Grabensteiner ist untrennbar mit dem sozialen Wohnbau in der Stadt verbunden, der ihm eine Herzensangelegenheit war. Auch zeichnete ihn eine intime Kennerschaft der lokalen Geschichte aus. Der bundesweit bestens vernetzte Metaller-Gewerkschafter, der beruflich in der OKA verankert war, nahm auch nach seinem Ausscheiden aus der Kommunalpolitik noch rege am Parteileben der Sozialdemokraten teil. Ihm wurde die höchste, selten verliehene Auszeichnung der SPÖ, die Victor-Adler-Plakette, zuteil. Im Jahre 2000 zeichnete ihn die Stadt mit der Ehrenbürgerwürde aus.

Grabensteiner hinterlässt seine Gattin Traudi sowie die Kinder Norbert und Gabi.