Langersehnte Bewerbe brachten Elisa Erfolge ein

In Villach (Kärnten) fanden am vergangenen Wochenende die ersten zum Schüler-Austriacup zählenden Bewerbe im Sprunglauf sowie in der Nordischen Kombination statt.

Ganz vorne mischte – wie auch bereits im Herbst – Elisa Deubler aus Bad Goisern mit, die am ersten Bewerbstag in beiden Sprungdurchgängen jeweils die Bestweite mit 58,5 bzw. 59 Metern erreichte und somit die Konkurrenz souverän in Schach hielt.

Am zweiten Tag ging Deubler abermals als Führende in den zweiten Sprungdurchgang, der jedoch dann nicht nach Wunsch gelang. So musste sie sich mit Platz zwei zufriedengeben. In der Nordischen Kombination holte sich das NTS-Nachwuchstalent in der Loipe aber auch für diesen Tag noch einen Sieg.